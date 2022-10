Voor het eerst meer dan 300 miljoen euro aan fietsinvesteringen

De Vlaamse regering heeft vorig jaar voor het eerst meer dan 300 miljoen euro op jaarbasis geïnvesteerd in fietsinfrastructuur. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters donderdag bekendgemaakt in het Vlaams Parlement. Ook dit jaar mikt de Open VLD-minister opnieuw op ruim 300 miljoen aan fietsinvesteringen.

Om mensen aan te moedigen om vaker de fiets te gebruiken zijn veilige en comfortabele fietspaden van essentieel belang. De Vlaamse regering heeft daarom de budgetten voor fietsinfrastructuur de voorbije jaren stevig opgetrokken.

Terwijl er in 2016 90 miljoen euro ging naar fietsinfrastructuur, is dat bedrag gestegen naar 167 in 2019 en naar bijna 330 miljoen vorig jaar, onder meer onder impuls van extra middelen uit het relanceplan. “In 2021 hebben we een recordbedrag van 329,2 miljoen euro vastgelegd voor veilige en comfortabele fietspaden”, zo zei minister Peeters donderdag in het Vlaams Parlement.

Dat bedrag is dan nog uitgezonderd het zogenaamde Kopenhagen Plan, waarbij Vlaanderen lokale overheden ondersteunt bij investeringen in fietsinfrastrcutuur. Vlaanderen legt 1 euro subsidie bij als gemeenten 2 euro investeren in fietsinfrastructuur. Vlaanderen heeft daarvoor een budget voorzien van 150 miljoen euro. Samen met de lokale besturen gaat het dus om een investering van 450 miljoen euro.

Vlaams minister Peeters wil ook dit jaar de kaap van de 300 miljoen fietsinvesteringen overschrijden. “Als we meer mensen op de fiets willen, moeten we ervoor zorgen dat het veilig en vooral comfortabel kan. Ik trek ongezien hoge bedragen uit voor betere fietspaden”, klinkt het.

Soms klinkt er kritiek dat de middelen nog onvoldoende of onvoldoende snel omgezet worden in concrete projecten op het terrein. Maar volgens minister Peeters worden de bedragen stilaan “omgezet in realisaties op het terrein”. “Belangrijke realisaties als we de modal shift willen halen”, besluit de Open VLD-minister.