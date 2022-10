Na Tihange 3 valt nu ook kernreactor Doel 2 uit: welke impact heeft dat op onze energiebevoorrading?

Nadat maandag Tihange 3 al aan de beurt was, is nu ook Doel 2 onverwacht uitgevallen. Twee kernreactoren in enkele dagen tijd die plots niet meer werken: welke impact heeft dat op onze energiebevoorrading?

Hoe komt het dat de kernreactoren zijn uitgevallen?

Tihange 3 viel maandag uit als gevolg van een drukdaling in een van de stroomgeneratoren. Ook bij Doel 2 ligt de oorzaak bij “een daling van het vermogen”, aldus uitbater Engie/Electrabel. “Een controlestaaf, die de kernsplijting in de reactor mee onder controle houdt, is na een kortsluiting in het controlesysteem uitgevallen.” Engie/Electrabel is nog bezig met de analyse van hoe dat precies is kunnen gebeuren.

Wanneer worden de reactoren opnieuw opgestart?

Verwacht wordt dat Tihange 3 op 15 oktober opgestart kan worden, Doel 2 zou vrijdag al opnieuw aan het net gekoppeld kunnen worden. “Al kan dat nog veranderen”, zegt Engie-woordvoerster Hellen Smeets. “Want op dit moment is er nog een controle van de reactor aan de gang.”

Moeten we nu vrezen voor onze bevoorradingszekerheid?

Met een vermogen van 433 megawatt (MW) is Doel 2 een van de kleinere reactoren in ons land. Tihange 3 daarentegen heeft een vermogen van 1.038 MW en is daarmee de op één na grootste van België. “Toch is dit geen dramatisch nieuws”, zegt Bram Claeys, energie-expert bij ngo RAP. “Zoals het er nu naar uitziet, kunnen beide reactoren relatief snel weer online komen. Vóór de winter, vóór de echte koude. Dat is het belangrijkste. Als de reactoren zouden uitvallen in de koudste periode van het jaar – december, januari, februari – dan kan zo’n stilstand veel meer impact hebben.”

“Al blijft de aanname wel dat de bevoorradingszekerheid voor België komende winter niet onder druk staat. Als het nodig zou zijn, hebben we nog altijd toegang tot gas dankzij de pijpleiding naar Noorwegen en de LNG-terminal van Zeebrugge.”

Een extra voordeel: het is mooi weer. Veel zon, redelijk wat wind. Zonnepanelen en windmolens wekken momenteel dus veel energie op. “Daardoor waren de elektriciteitsprijzen van gisteren en vandaag al relatief laag”, aldus Claeys. “Nu kunnen ze mogelijk een beetje stijgen, al denk ik niet dat er een groot verschil zal zijn.”

Het maakt dus niet zoveel uit?

“Op korte termijn zal de impact inderdaad zeer beperkt zijn”, aldus de energie-expert. “Maar deze twee voorvallen tonen wel iets aan: dat de kerncentrales, die volgens sommigen absoluut noodzakelijk zijn voor de bevoorradingszekerheid en dus verlengd moeten worden, ook plotseling kunnen uitvallen. Het stelt wel vragen bij de betrouwbaarheid van die reactoren. Op z’n minst stof om over na te denken.”