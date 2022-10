Filmpje van politieagent die “alsof het niets is” 30 keer 60 kilo drukt, gaat viraal

Het voedingssupplementenbedrijf Pat-Nutrition uit Spiere-Helkijn is intussen bekend om hun ludieke promofilmpjes. Woensdag strikten ze een agent om te figureren in hun bankdrukactie. Tot hun verbazing drukte hij 30 keer 60 kilogram. “Hij was zeker een uitschieter.”

Hoe vaker je de gewichten heft, hoe meer liter benzine je wint. Met dat simpele opzet trekken de gasten van voedingssupplementenbedrijf Pat-Nutrition regelmatig naar tankstations met hun bankdrukset. De filmpjes van de deelnemers zijn een voorbeeld van hun ludieke en unieke vorm van reclame voeren.

Woensdagmorgen werd het nog iets ludieker en unieker. Heel wat agenten passeerden al, maar weigerden mee te doen. Tot woensdagmorgen. Nicolas Depoorter en zijn collega hadden hun gerief geposteerd aan een benzinepomp in Harelbeke, toen een combi van politiezone Gavers (Harelbeke/Deerlijk) opreed. “De aanhouder wint, dus ging ik eropaf”, zegt Nicolas. “Tot mijn verbazing reageerde hij heel sympathiek, duwde hij dertig keer zestig kilogram en vertrok hij alsof het niets was.”

Uitschieter

Bij Pat-Nutrition waren ze alvast onder de indruk. “Het was een magisch moment. Zo goed als alle deelnemers drukken altijd veel lichter, dit was echt een uitschieter”, aldus Nicolas. Hij is blij dat de agent zijn medewerking verleende voor het filmpje. “Het brengt de politie positief in beeld. Wij richten ons op jongeren en die agent toont dat ook agenten gewone burgers zijn. En fit daarenboven.”

Het filmpje gaat momenteel viraal, ook binnen het korps van de politiezone. “Het is natuurlijk een mes dat aan twee kanten snijdt, want er zijn altijd criticasters. Maar hier krijgen we vooral positieve reacties. Soms vergeten mensen dat we ook maar van vlees en bloed zijn. Het is leuk dat de mensen een beeld te zien krijgen van een fitte agent. We hebben liever dat agenten sportief hun pauze invullen dan met bijvoorbeeld een sigaret roken”, zegt woordvoerder Tamara Lavrijsen.

