“Een van de gekste momenten die je ooit zal zien”: spelers met veel zelfvertrouwen verzorgen de show in de MLS

Een opmerkelijk moment in de MLS tijdens het duel tussen Charlotte en Columbus Crew. Benjamin Bender dacht doelman Eloy Room te slim af te zijn in een poging vanaf de eigen helft te scoren, maar de keeper van Columbus lette goed op en pakte de bal zonder problemen.

Heel anders ging het er even later aan toe aan de andere kant. Nog geen 30 seconden na de mislukte poging van Bender had Lucas Zelarayan meer succes. Een vrije trap van zijn voet belandde pardoes in het doel van Charlotte. De wedstrijd eindigde in een gelijkspel: 2-2.