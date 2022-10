Française Annie Ernaux wint Nobelprijs voor Literatuur

Het Nobelcomité roemde de eenvoudige en compromisloze stijl waarmee Ernaux steevast persoonlijke gebeurtenissen omschrijft. Ernaux kreeg de prijs ‘omwille van de moed en klinische nauwkeurigheid waarmee ze de origine, het bevreemdende en de collectieve teugels van het persoonlijke geheugen vastlegde.’ Zelf dichtte ze in een van haar boeken de schaamte een groot herinneringsvermogen toe.

Dat ze vasthoudt aan haar eigen ervaringen, hoeft haar niet te beperken. Het hoogtepunt van haar oeuvre, De jaren, uit 2008, beschreef het comité als ‘de eerste collectieve autobiografie’.

In 2000 schreef ze Het voorval, een boek over de abortus die zij als studente in 1964 onderging. Toen de nog vrijwel onbekende Franse regisseuse Audrey Diwan het verfilmde, won ze er in Venetië de Gouden Leeuw mee.

Annie Ernaux werd geboren in 1940 in Normandië. Haar kindertijd in de landelijke gemeente Yvetot beschreef ze uitgebreid in haar eerste roman, Lege kasten, uit 1974.