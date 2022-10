STVV-coach Bernd Hollerbach voor de trip naar Antwerp: “We hebben allebei iets recht te zetten”

Sint-Truiden trekt vrijdag naar de Bosuil om er Antwerp partij te geven. De leider in het klassement liep vorige week pas de eerste seizoensnederlaag op in Kortrijk. “We hebben dus allebei iets goed te maken”, refereerde Bernd Hollerbach naar de pijnlijke thuisnederlaag van STVV tegen Eupen.

“Ik verheug me op deze mooie wedstrijd”, zo opende Hollerbach zijn wekelijkse persconferentie. “Net als tegen andere grote teams zoals Genk en Gent hoop ik dat we ook nu weer moedig spelen, zonder angst. En dat we onze kansen afmaken, in tegenstelling tot de wedstrijd tegen Eupen. Al ligt de druk nu toch vooral bij Antwerp. Voor ons is dit een bonuswedstrijd.”

Voor een grote aanhang STVV-supporters is het onbegrijpelijk dat Aboubakary Koita geen basisspeler is in de type-elf van Hollerbach. Ook tegen Eupen werd de kwieke winger ‘slechts’ als invaller gebruikt, ondanks zijn sterke invalbeurten in de voorafgaande wedstrijden.

“Ik spreek niet graag over individuen”, reageerde Hollerbach. “Maar ik wil wel duidelijk maken dat ik altijd voor mijn sterkste elf kies. Koita was in de aanloop naar Eupen twee dagen afwezig op de training omdat zijn vrouw net bevallen was. Daarom stond hij niet aan de aftrap. Vroeger dacht men hier misschien dat het zomaar kon om een paar trainingen te skippen en in het weekend gewoon te spelen, dat is nu anders. De regels zijn duidelijk en hetzelfde voor iedereen. Bovendien heeft Eric Bocat het prima gedaan als zijn vervanger.”

Voor de clash tegen ‘The Great Old’ recupereert Hollerbach verdediger Al-Dakhil en aanvaller Hayashi, terug uit respectievelijk ziekte en blessure. Frank Boya is niet speelgerechtigd aangezien hij door Antwerp uitgeleend wordt aan STVV. “Een vreemde regel hier in België”, vond Hollerbach. “Maar we hebben voldoende spelers die de afwezigheid van ‘Frankie’ kunnen opvangen. Als team zijn we sterk, ik heb het volste vertrouwen in mijn groep.”