Club furieus na rellen in Oostendse basketbalarena: “Galatasaray is hier de komende 50 jaar niet meer welkom”

Daags na de hevige rellen in de basketbaltempel van Filou Oostende likt het bestuur de wonden. Woensdagavond raakten supporters van het Turkse Galatasaray slaags met medewerkers en de politie. “De schade loopt in de tienduizenden euro”, aldus Jurgen Vanpraet, CEO van de club.

Woensdagavond liepen de gemoederen tijdens de eerste speeldag in de Champions League basket hoog op tijdens de wedstrijd tussen Filou Oostende en het Turkse Galatasaray. Tijdens de wedstrijd verliep alles volgens CEO Jurgen Vanpraet nog binnen de perken, maar een half uur na het laatste fluitsignaal gingen de poppen aan het dansen.

“Het gaat om voetbalhooligans van de Turkse topclub”, weet Vanpraet. “Het fenomeen van voetbalhooligans die naar het basket komen, is bij ons niet bekend. In 50 jaar dat Oostende in eerste klasse speelt, hebben we nooit problemen gehad. Het gaat om buitenlandse supporters die uit onder andere Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland komen. Zo’n 120 van de 500 aanwezige supporters van de Turkse club hadden echter niet de intentie om braaf naar het basket te kijken.” (Lees verder onder de foto)

Stoeltjes en bevestigingen werden uit de muur gerukt. — © Jeffrey Roos

De baskettempel was ondertussen leeggelopen en het aanwezige publiek had zich ondertussen verplaatst naar de bar. “De nog aanwezige mensen waren erg onder de inruk van wat er zich afspeelde in de zaal”, vervolgt de CEO. “Er zijn enkele mensen die een paar rake klappen gekregen hebben en dat is iets wat je uiteraard liever niet ziet. Een van onze medewerkers werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht en is enkele dagen arbeidsongeschikt. Die is er echter niet erg aan toe.”

“De meeste mensen hebben wat klappen gekregen, maar de materiële schade is enorm groot. Die loopt op in de tienduizenden euro. Zitjes en bevestigingen werden uit de muur gerukt en daarvoor moet je al wat kracht gebruiken. Ook een reling staat wankel. We hebben ondertussen laten weten aan FIBA Champions League en aan Galatasaray zelf dat ze hier de komende 50 jaar niet meer welkom zijn.” (Lees verder onder de foto)

De wedstrijd was al een half uur afgelopen toen de poppen aan het dansen gingen. — © Jeffrey Roos

De schade laten vergoeden lijkt geen evidentie te worden. “Het komt er nu op aan alle schade vast te stellen en om te kijken hoe we dat kunnen laten vergoeden. Er werd geen enkele arrestatie verricht en er is ook geen paspoortcontrole gebeurd en dan wordt het moeilijk om die schade door iemand te laten betalen. Wij vallen niet onder de voetbalwet, dus er is een beperkte aanwezigheid van de politie. Die zijn uit beeld wel met een beperkte delegatie aanwezig.”

“We hebben er echter alles aan gedaan om de veiligheid te bewaren: security, stewards, apart vak, aparte toiletten, aparte in- en uitgang, enzovoort. Meer kunnen wij als club niet doen. Tegen hooligans kan je echter sowieso niet meer doen. Of we maatregelen nemen in de toekomst? We zijn verplicht om toeschouwers van bezoekende ploegen te ontvangen en als daar dan voetbalhooligans tussen zitten, dan ben je daar als basketclub niet tegen opgewassen”, aldus CEO Vanpraet.