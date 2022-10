FIBA verplaatst WK-kwalificatiewedstrijden: Belgian Lions op 11 naar Turkije en op 14 november versus Griekenland

De Belgian Lions ontvangen op 14 november Griekenland in de Mons Arena en in het kader van de WK-voorronde. — © BELGA

De wedstrijden van de Belgian Lions, in het kader van de WK-voorronde, worden door FIBA met één dag verplaatst. Dat maakt dat de Lions niet op 10 maar op 11 november in Turkije aantreden en niet op zondag 13 maar op maandag 14 november in de Mons Arena versus Griekenland. FIBA maakt deze kalenderwijziging omdat zo meer Euroleague-spelers zouden kunnen aantreden.

Door een jarenlang conflict tussen FIBA en Euroleague kunnen in de windows van vooral november en februari nooit de spelers die aantreden in de Euroleague uitkomen voor hun nationale ploeg. Net als de NBA legt de Euroleague tijdens kwalificatiewedstrijden van de nationale ploegen nooit de competitie stil. FIBA verplaatst nu twee speeldagen van de WK-kwalificatieronde dus met één dag. Is er een verzoening tussen FIBA en Euroleague eindelijk op til? De Belgian Lions zouden zo in de tweede partij tegen Griekenland over Retin Obasohan (ASVEL Villeurbanne) en Ismael Bako (Virtus Bologna) kunnen beschikken. Ook op 11 november zijn beide sterkhouders en Euroleague-spelers misschien beschikbaar. Maar, vooral voor Turkije en Griekenland is deze beslissing van FIBA een groot voordeel. Zij beschikken, naast NBA-spelers, ook over veel spelers die in de Euroleague uitkomen. “Ondanks deze nieuwe omstandigheden, willen onze Belgian Lions volop blijven meedoen in de race naar het WK-ticket en zullen ze ook op 11 en 14 november het beste van zichzelf. De ambitie blijft om zich voor het eerst voor een wereldkampioenschap (25 augustus-10 september 2023, Japan, Filipijnen, Indonesië) te kwalificeren,” gaf Basketbal Belgium in een persbericht mee.

Voorrang voor huidige tickethouders

Fans die reeds tickets hadden gekocht voor de wedstrijd op 13 november in de Mons Arena en versus Griekenland, krijgen uiteraard een automatische volledige terugbetaling van die tickets via Eventbrite. Daarnaast krijgen zij ook als eerste de kans om een nieuw ticket voor de wedstrijd op 14/11 aan early bird-tarief aan te kopen. Voor het grote publiek wordt de ticketverkoop opnieuw opengesteld op zondag 9 oktober om 10u00. Het early bird-tarief loopt tot 20 oktober, een ticket kost 12 euro (5 euro voor kinderen jonger dan 12). De gewone ticketprijzen blijven dezelfde als voordien (20 en 8 euro) en het clubtarief is ook opnieuw beschikbaar. Alle informatie rond de tickets vind je op basketballbelgium.be/tickets