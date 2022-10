Miyoshi (Antwerp) maanden out met zware knieblessure: “Hij wist al half hoe laat het was toen het gebeurde”

Antwerp zal maanden geen beroep kunnen doen op Koji Miyoshi (25). De Japanse flankaanvaller viel in de wedstrijd tegen Kortrijk geblesseerd uit. Een scheur in de voorste kruisband is het zware verdict. Miyoshi wordt vrijdag geopereerd. Er wacht hem een maandenlange revalidatie.

Mark van Bommel kwam tijdens zijn persbabbel donderdag kort terug op de blessure. “Ik kan helaas vertellen dat Koji zijn kruisband heeft gescheurd. In eerste instantie is dat heel slecht nieuws voor hem. Ook voor ons. Hij wist al half hoe laat het was toen het gebeurde. “Dit voelt niet goed aan”, gaf hij al snel aan. Hij wordt vrijdag geopereerd”, aldus Van Bommel.

Dan staat de Japanner een maandenlange revalidatie te wachten. Of hij die in België of Japan gaat afleggen, valt nog af te wachten. “We gaan nog bekijken hoe en waar hij gaat revalideren, uiteraard in samenspraak met de medische staf. We gaan afspreken wat het beste is voor de speler. Dat is belangrijkste. Hij moet zich goed voelen.” (tsfn, havg)