Politie onderzoekt beelden van rellen na BC Oostende-Galatasaray

Supporters van de Turkse sportclub Galatasaray hebben tijdens en na hun gewonnen Champions League-wedstrijd in Oostende voor heel wat tumult gezorgd. Zo werden in de zaal voetzoekers en vuurwerk afgestoken. Voor de match was ook al een vuilnisbak in brand gestoken, waarna de politie besliste om op te schalen. Na de wedstrijd weigerden de fans ook om de zaal te verlaten. Wellicht was het hun bedoeling om de VIP-ruimte binnen te dringen.

Tijdens de rellen was van steekpartijen of van grote vechtpartijen geen sprake. Om veiligheidsredenen besliste de politie dan ook om er vooral voor te zorgen dat alle bezoekende fans zo snel mogelijk op de supportersbussen stapten. In die omstandigheden werden dus geen arrestaties verricht. Bij het incident vielen immers ook geen zwaargewonden. Een slachtoffer hield wel een gescheurde lip over aan het tumult.

Met behulp van camerabeelden worden de feiten uiteraard wel nog verder onderzocht. De betrokken supporters zouden onder andere uit het Gentse en uit Duitsland afkomstig zijn. Het is niet uitgesloten dat het vooral gaat om fans van voetbalclub Galatasaray. Aanwezigheid op wedstrijden van andere afdelingen van de sportclub uit Istanboel kan immers helpen om aan tickets te geraken voor voetbalwedstrijden van Galatasaray.