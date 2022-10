Geen plaats meer voor ploegleider Rik Van Slycke bij Soudal – Quick-Step

De Oost-Vlaming wordt volgend jaar zestig en zou daarom niet meer passen binnen de verjongingsstrategie van het ploegleidersbestand. Van Slycke is sinds 2001 verbonden geweest aan de verschillende teams van Patrick Lefevere.

Opvallend: met de Portugees Ricardo Scheidecker verliest het team nog een belangrijke pion binnen de sportieve omkadering. Hij vervulde de functie van performance manager en was ook deeltijds ploegleider. Scheidecker speelde vooral achter de schermen een belangrijke rol waar hij de technische staf aanstuurde.

Voorlopig is enkel Iljo Keisse toegevoegd aan de lijst van sportbestuurders voor komend seizoen. Het gedwongen vertrek van Van Slycke maakt vermoedelijk ruimte vrij voor de komst van de Nederlander Servais Knaven, sportbestuurder op overschot bij Ineos Grenadiers. Knaven reed in het verleden zelf nog voor het team van Lefevere en is gehuwd met Natascha den Ouden, eigenares van AG Insurance – NXTG, het vrouwenteam waar sinds kort ook Patrick Lefevere in participeert.