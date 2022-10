Onderzoek naar verdacht overlijden in woonzorgcentrum in Athus

Volgens de informatie van Sudinfo is mogelijk een derde persoon tussengekomen in het overlijden van een bewoonster van het woonzorgcentrum woensdag in ‘La Résidence Bellevue’ in Athus, een deelgemeente van Aubange. Volgens de krant zouden er vermoedens zijn van vergiftiging.

Het parket van Luxemburg bevestigt dat het onderzoek opgestart is, maar wil voorlopig geen commentaar geven.