Alexander van der Bellen is favoriet om zichzelf op te volgen als Oostenrijks president

In Oostenrijk zijn er komende zondag presidentsverkiezingen. Huidig president Alexander Van der Bellen is favoriet om zichzelf op te volgen. De voormalige voorzitter van de Groenen ambieert een tweede ambtstermijn van zes jaar.

Behalve Van der Bellen zijn er nog zes andere kandidaten. Dat zijn er meer dan ooit. Er hadden zelfs nog enkele gegadigden voor de functie bij kunnen komen, maar die slaagden er niet in de benodigde 6.000 steunbetuigingen op tijd bijeen te sprokkelen.

In de peilingen steekt de 78-jarige Van der Bellen er met kop en schouders bovenuit. Hij zou volgens de laatste peilingen kunnen rekenen op de steun van zo’n 58 procent van het electoraat. De 60-jarige Walter Rosenkranz van de rechtspopulistische FPÖ komt op de tweede plaats met ongeveer 16 procent. Geen enkele andere in het parlement vertegenwoordigde partij heeft een concurrent voor de populaire Van der Bellen in de race gestuurd.

De andere kandidaten worden weinig kansen toegemeten. Dat geldt onder meer voor Gerald Grosz (45), een voormalig parlementslid, de advocaat Tassilo Wallentin (48), columnist bij de Kronen Zeitung, de grootste Oostenrijkse krant, en Michael Brunner (61). Die laatste leidt MFG (Mensen Vrijheid Grondrechten), een partij die zich volledig wijdt aan de strijd tegen de coronamaatregelen.

Voorts doen de 35-jarige Dominik Wlazny en de 69-jarige Heinrich Staudinger mee, beiden eerder in het linkse kamp te situeren. De eerste, als rockmuzikant bekend onder de naam Marco Pogo, is aanvoerder van de Bierpartij en actief in de gemeentepolitiek van hoofdstad Wenen. Staudinger is schoenenfabrikant.

Om de verkiezingen in de eerste ronde te winnen, heeft Van der Bellen 50 procent van de stemmen nodig. In 2016 was een tweede ronde nodig, waarin hij FPÖ-kandidaat Norbert Hofer met 53,8 procent van de stemmen met een klein verschil versloeg.