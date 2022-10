Premier De Croo op Europese top: “Dit toont hoe geïsoleerd Rusland en Wit-Rusland zijn”

De leiders van ruim veertig Europese landen zijn donderdagmiddag neergestreken in het Kasteel van Praag voor de eerste bijeenkomst van de Europese Politieke Gemeenschap (EPG). Tegen de achtergrond van de oorlog in Oekraïne heeft het nieuwe overlegforum ook een symbolische lading. “Dit toont hoe geïsoleerd Rusland en Wit-Rusland zijn”, zei premier Alexander De Croo.

De openingsbijeenkomst van de EPG brengt niet enkel de staatshoofden en regeringsleiders van de 27 lidstaten van de Europese Unie naar de Tsjechische hoofdstad, maar ook die van 17 andere Europese landen: van het Verenigd Koninkrijk en Turkije tot de landen van de Westelijke Balkan en de Kaukasus. Samen willen ze zich beraden over de stabiliteit en veiligheid op het continent en gemeenschappelijke uitdagingen als energie en migratie bespreken.

“Als je gewoon kijkt naar wie hier aanwezig is, dan begrijp je het belang”, zo duidde premier De Croo bij zijn aankomst in Praag. “Het hele Europese continent is hier, behalve Rusland en Wit-Rusland. Dit toont hoe geïsoleerd die twee landen zijn.” Dat enkele landen al interesse hebben betoond om de volgende bijeenkomst van de EPG te organiseren, onderstreept dat er nood is aan dit bredere Europese overleg, meent de Belgische regeringsleider.

De leiders vatten de werkzaamheden omstreeks 13 uur aan met een korte plenaire zitting. De Croo neemt nadien deel aan een rondetafel over de energiecrisis en de economische situatie, samen met onder meer de Duitse bondskanselier Olaf Scholz en de Noorse premier Jonas Gahr Store. Het toptreffen wordt donderdagavond afgerond met een diner. Een gemeenschappelijke verklaring is niet voorzien.