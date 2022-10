Meer ongevallen met speedpedelecs omdat verkoop explosief is toegenomen

"De markt van de speedpedelec is in volle ontwikkeling en dus zullen we ons daar allemaal aan moeten aanpassen. Zowel de fietsers op een speedpedelec als de andere weggebruikers." Dat zegt Jan Van Rooij van E-bikecenter Wildiers in Hasselt. Doordat het aantal speedpedelecs de voorbije jaren zo explosief is toegenomen, is het logisch dat er ook meer ongevallen mee gebeuren. Maar met een goede zichtbaarheid en aangepaste snelheid, kunnen er volgens Van Rooij al veel ongevallen voorkomen worden.