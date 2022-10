Zanger Buurman en PXL-studenten dansen met letters op dag van de dyslexie

Geert Verdickt, de frontman van Buurman, stak in de zomer van 2021 tien keer het vuur aan als Vuurman. Hij nodigde 10 mensen uit met een apart verhaal. Eén van de tien Vuurman-verhalen kwam van de tienjarige Minne met dyscalculie. Iets wat Geert niet vreemd is, want hij heeft zelf dyslexie en voelde zich verbonden met haar. Na dit gesprek kwam het lied “26 letters dansen in mijn hoofd” tot stand.PXL-ambassadeur Koen Vanmechelen vertelt in de podcast van Buurman/Vuurman ook over de schoonheid van dansende letters en cijfers. “Als ik geen dyslect was, dan had ik misschien op een ander platform gestaan en had ik misschien veel meer in de lijn gestaan van wat het normale was. En als het meer als het normale werd bestempeld, dan was de stem minder krachtig geweest.”Ongeveer 3% van de PXL-studenten heeft dyslexie. Student lerarenopleiding PXL-Education Eva Vastmans getuigt over haar ervaring met dyslexie: “Momenteel ben ik bezig aan mijn opleiding als leraar Nederlands-Engels. Ik weet het, zeer ironisch. Zelf denk ik dat mijn liefde voor taal tot stand is gekomen door de vele logopedie en doordat mijn mama mijn verhaaltjes voor het slapen gaan zelf liet lezen”.