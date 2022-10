Kinderraad geïnstalleerd in Maasmechelen

Maasmechelen

In Maasmechelen werd de kindergemeenteraad geïnstalleerd. De kinderen legden de eed af in handen van burgemeester Terwingen en schepen van jeugd Corry Bemelmans. In de kindergemeenteraad is elke Maasmechelse basisschool vertegenwoordigd door één leerling uit het vijfde leerjaar.