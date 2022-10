Poolse gedetineerde kruipt op dak van Hasseltse gevangenis omdat hij niet wil uitgeleverd worden

Normaal gezien zou de gevangene donderdag worden uitgeleverd aan Polen, maar dat zag de man totaal niet zitten. Tijdens zijn dagelijkse wandeling slaagde hij erin om tot op het dak van de gevangenis te klauteren. “Hij zit er sinds 11 uur op”, zegt Anca Wauters, waarnemend directeur van de gevangenis. “We weten niet of hij hulp heeft gekregen of zelf omhoog is geklommen. De politie is inmiddels ingelicht en komt hem van het dak halen. De man is voor alle duidelijkheid niet gewapend en vormt geen gevaar voor zijn medegevangenen of de cipiers.”

De dagelijks werking van de gevangenis komt volgens Wauters ook niet in het gedrang. “Hopelijk is het probleem wel opgelost voor de volgende wandeling, want die kan niet doorgaan zolang de man zich nog op het dak verschanst.”