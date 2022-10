Studenten van Agnetencollege in Peer doen milieuonderzoek

Donderdag 6 oktober trokken enkele leerlingen van het Agnetencollege o.l.v. leerkracht Filip Weltens eropuit om de milieuvervuiling langs de Oostweg in Peer te onderzoeken. Ze verzamelden een hele berg afval langs de weg om na te gaan wat de impact is van het afval dat mensen achteloos langs de weg in de natuur gooien. Zo konden ze met eigen ogen vaststellen dat er naast het fijn stof en de PFOS/PFAS-problematiek die momenteel zo veel onder de aandacht komt, er ook een grote verantwoordelijkheid ligt bij alle mensen. Allerhande plastics en andere chemische stoffen komen zo immers in het milieu terecht. De leerlingen van het Agnetencollege mogen dus zeker wel eens de milieuvervuilers aanmanen met: ''Shame on you! Stop je afval thuis in de vuilzak en gooi het zeker niet langs de weg! Zo dragen we met z'n allen bij tot een gezonder leefmilieu".