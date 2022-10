Russisch oorlogstuig valt in handen van Oekraïne : “Ze sloegen op de vlucht en lieten alles achter”

De tractor met daarachter een veroverde Russische tank of pantserwagen is een symbool van de oorlog in Oekraïne geworden. In de eerste maanden na de invasie hadden de Oekraïners nog mondjesmaat de beschikking over Russisch materieel, maar sinds het succesvolle tegenoffensief in het oosten van het land zijn de sluizen opengezet. “We hebben zoveel trofeeën dat we niet weten wat we ermee aan moeten.”

Het Karpatische Sich-bataljon van de Oekraïense landmacht heeft een luxeprobleem. Tijdens het offensief waarbij de stad Izjoem in het oosten van het land werd heroverd op de Russen, viel er zoveel materieel in handen van deze legereenheid, dat ze niet weten wat ze ermee aan moeten. Het gaat om zeker 10 Russische T-80 tanks en 5 mobiele houwitsers plus een grote hoeveelheid munitie.

Ruslan Andriyko, de plaatsvervangend chef-staf van het bataljon, staat er nog altijd van te kijken, zo vertelt hij aan de Wall Street Journal: “We hebben zoveel trofeeën dat we niet weten wat we ermee aan moeten. We begonnen als een infanteriebataljon en inmiddels zijn we een gemechaniseerd bataljon aan het worden.”

“Ze lieten alles achter”

De bevelhebber van een Oekraïens artillerie-bataljon dat eveneens in het oosten van het land actief is, heeft ook een hoop Russisch materieel in gebruik. Dat viel zomaar in de schoot van de eenheid, vertelt de officier, die anoniem wil blijven, aan de Amerikaanse krant: “Ze sloegen op de vlucht en lieten alles achter.” Nu beschikt zijn bataljon over 4 extra Russische houwitsers en voldoende munitie om nog maanden te kunnen vechten.

© AP

De hoeveelheid veroverd Russisch materieel is inmiddels flink groter dan wat Oekraïne van het Westen heeft gekregen, aldus de Wall Street Journal. Zo ontvingen de Oekraïense strijdkrachten 210 zogenaamde infanteriegevechtsvoertuigen, een soort kleine tanks, van bondgenoten, terwijl er 445 op de Russen zijn buitgemaakt. De discrepantie is nog groter bij pantserwagens. Daarvan kreeg Oekraïne er veertig, onder meer uit Nederland, maar bijna het vijfvoudige van dat aantal is op de Russen veroverd.

Hypermoderne tanks

Oekraïne maakt ook grif gebruik van Russische tanks. De Oekraïense strijdkrachten zouden inmiddels over circa 460 zware tanks beschikken, die oorspronkelijk van de vijand waren. Daarbij gaat het soms om bijna antieke exemplaren zoals T72’s die niet zouden misstaan in een museum, maar er zitten ook hypermoderne types tussen.

Neem bijvoorbeeld de T-90M die vorige maand bij het tegenoffensief in Oost-Oekraïne werd buitgemaakt. Deze tank, die ook wel de Proryv-3 (Doorbraak-3, red.) wordt genoemd, is het paradepaardje van de Russische cavalerie. De eerste tests ermee werden gehouden tijdens een militaire oefening in 2017 en de Russische strijdkrachten namen de tank in de lente van 2020 in gebruik.