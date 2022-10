Groot waterlek veroorzaakt verkeershinder aan op- en afrit Merksem

Door een groot waterlek aan de Groenendaallaan is er ernstige verkeershinder ter hoogte van het op- en afrittencomplex in Merksem. Het lek is intussen gedicht, de politie verwacht dat de hinder minstens nog een uur zal aanhouden.

“Bij werken aan de Groenendaallaan is rond iets na 10 uur een waterlek ontstaan”, vertelt Wouter Bruyns, woordvoerder van de Antwerpse politie. Het bleek om nogal een stevige waterleiding te gaan die een stuk van de laan in een mum van tijd volledig blank zette. “Het lek is intussen gedicht. Het is nu wachten tot het water stilaan afloopt.”

Het waterlek veroorzaakt ernstige verkeershinder ter hoogte van het op- en afrittencomplex aan de Groenendaallaan. De politie is ter plaatse om het verkeer in goede banen te leiden. “Door de overlast werd de afrit van de Antwerpse Ring in Merksem een korte tijd afgesloten. Deze is intussen weer geopend”, zegt Bruyns.

De politie verwacht wel dat de hinder minstens nog een uur zal aanhouden en vraagt de omgeving te vermijden. De weg ter hoogte van Antwerpen-Luchtbal is momenteel nog afgesloten voor alle verkeer. De vier rijstroken zijn volledig besmeurd met een dikke laag modder. De brandweer doet het nodige werk om de rijbaan zo spoedig mogelijk te reinigen.

© BFM

© BFM

© BFM