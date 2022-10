‘Herfstkerst’: deze decoratietrend past helemaal bij de tijd van het jaar

De dagen worden korter, de bladeren aan de bomen steeds bruiner en dat wakkert de zin in gezelligheid in huis flink aan. Een pompoen hier, een kaarsje met dennengeur daar: je hoeft niet te wachten tot de kerstperiode om je woning te versieren, maar je kunt bepaalde decoratie wel al een plekje geven en zo de herfstkerst-interieurtrend helemaal omarmen.

Te vroeg om je kerstversiering van zolder te halen? Neen hoor, want misschien kun je een selectie ornamenten en ledlichtjes al een plekje geven in de leefruimte. Bij tuincentrum Floralux in Ham zijn ze fan van de herfstige taferelen en veel klanten ook. “Mensen stemmen hun herfst- en kerstdecoratie ook op elkaar af”, vertelt zaakvoerster Marleen Theys. “Ze starten met herfstproducten, en passen dit in de overgang naar kerst aan. Wij zien dat mensen hun decoratie van de herfst laten liggen, en tegen kerst verder oppimpen met mooie ballen. Ze kopen nu al iets moois, dat ze kunnen laten staan tot na Kerstmis. Ze willen niets meer voor korte duur, maar investeren liever in iets waar ze lang plezier van hebben. Details worden bijgewerkt, om zo uiteindelijk de echte kerstsfeer in huis te halen.”

LEES OOK:

Wie het zelf wil proberen, kan gewoon het bos in en als een enthousiaste kleuter bladeren, takjes en noten rapen. Natuurlijke materialen zijn immers de essentie van de herfstkerst-trend. “Ook mos zien we veel terugkomen”, aldus Theys. “Dat hoort bij de herfst, maar wordt ook allemaal doorgetrokken naar de kerstdecoratie.” Geen bos in de buurt? Dan vind je in tuincentra vast een aanbod dennenappels, houten paddenstoelen en beeldjes van bosdieren om uit te kiezen en vervolgens je interieur af te stemmen op het seizoen. (Lees verder onder de shopping)

Paddenstoel met goud, Studio Lala, 9,50 euro

Schaal uit boomschors, Casa, 5,95 euro

Takjes eucalyptus, Dille & Kamille, 11,57 euro

Lichtsnoer met 20 leds, Hema, 2 euro

Mos (100 gram), Bol.com, 9,25 euro

Hertje in hout, Sissy-boy, 3,49 euro

Eekhoorn spaarpot, DeBijenkorf, 32,95 euro

Vergeet vooral de lichtjes niet, want die maken het helemaal af. “Het is zeer opvallend dat er gezocht wordt naar mooie verlichte items”, zegt Theys. “Zo hebben we verschillende creaties met ingebouwde ledverlichting. Potten, kegels of ballen met ledlampjes in, om nu al te laten branden. De verlichting gaat ’s avonds uit, de sfeerlichtjes gaan aan.”

In de Verenigde Staten zijn herfstige decoraties in de tuin al jaren in de mode. Mensen versieren hun huizen aan de buitenkant met Halloween-spullen. Je kunt ook overal naar pumpkin patches. Dat zijn boerenmarktjes op een veld waar pompoenen worden gekweekt, waar je de groente uiteraard ook kunt kopen. Op veel van die sites staan strobalen waar mensen even kunnen uitrusten en niet zelden zijn er ook kraampjes aanwezig om iets aan te eten of drinken.