Warmste september ooit gemeten op Groenland

De voorbije septembermaand was de warmste ooit gemeten op Groenland, een eiland in het Noordpoolgebied dat voor 80 procent uit een ijskap bestaat. Wereldwijd was het de vierde warmste septembermaand ooit. Dat meldt de Europese dienst voor klimaatverandering Copernicus.

Elke maand publiceert C3S klimaatbulletins die berichten over de geobserveerde veranderingen in de oppervlaktetemperatuur, de dekkingsgraad van het zee-ijs en hydrologische variabelen. Alle bevindingen zijn gebaseerd op computergegenereerde analyses die miljarden metingen van satellieten, schepen, vliegtuigen en weerstations over de hele wereld in acht nemen.

Daaruit blijkt dat de gemiddelde oppervlaktetemperatuur in Europa in september 0,4 graden Celsius lager lag dan in de periode van 1991 tot 2000: een band van lager dan gemiddelde temperaturen strekte zich uit van Centraal-Europa tot Rusland. Wereldwijd lag de gemiddelde oppervlaktetemperatuur daarentegen 0,3 graden Celsius hoger dan in de periode van 1991 tot 2000. Samen met de septembermaand van 2016 was die van 2022 de vierde warmste ooit gemeten. Op Groenland werden zelfs temperaturen bereikt die 8 graden hoger lagen dat het maandelijkse gemiddelde op sommige plekken. Het eiland kende de warmste septembermaand ooit gemeten.

“Na een zomer van extremen met recordtemperaturen, droogte en brandactiviteit in het grootste deel van Europa, toonde de maand september lager dan gemiddelde temperaturen in Europa”, zegt Freja Vamborg, wetenschapper bij C3S. “Wereldwijd was het, volgens de data van Copernicus, nog steeds een van de warmste septembermaaden. Groenland was ongewoon warm: het grootste deel van het gebied beleefde de warmste september in de rapportering, die teruggaat tot 1979.”

C3S bericht verder dat de dagelijkse omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied omstreeks medio september zijn negende laagste jaarlijkse minimum bereikte. De maandelijkse omvang was de elfde laagste ooit gemeten. Toch bleef de omvang van het zee-ijs in het Noordpoolgebied ver boven de laagste en op één na laagste omvang, die gemeten werden in 2012 en 2020. Hoewel twee gebieden in de Siberische sector meer ijs kenden dan gemiddeld, was er in het algemeen was er minder Noordpoolijs dan gemiddeld. Na maanden van recordlaagtes en bijna-recordlaagtes, was de maandelijkse omvang van het zee-ijs in het Zuidpoolgebied 3 procent lager dan gemiddeld.