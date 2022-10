Fedasil al bijna 4.500 keer veroordeeld voor niet-opvang van asielzoekers

Fedasil is sinds 1 januari 2022 al bijna 4.500 keer veroordeeld omdat het asielzoekers geen opvang had gegeven. Dat meldt de Franstalige Brusselse arbeidsrechtbank. De voorbije weken en maanden was bericht dat het om bijna 1.000 veroordelingen ging, maar het cijfer ligt veel hoger, zegt Pascal Hubain, persrechter bij de arbeidsrechtbank.