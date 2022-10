Genk

Bij het Vlaams verkeersveiligheidscentrum VIAS benadrukken ze dat goed nagedacht moet worden over de plaats van de speedpedelecs op onze wegen. “Ze zijn niet razend gevaarlijk. In het woon-werkverkeer zijn ze een alternatief voor de auto en dit is belangrijk voor onze mobiliteit”, zegt VIAS-woordvoerder Stef Willems.