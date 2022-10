Gezinsnamiddag bij Diabetes Maaskant Oost-Limburg in Genk

De wandeling werd helaas afgelast vanwege de opendeurdag van het naastgelegen Natuurhulpcentrum. Dat kon de sfeer niet drukken, de aanwezigen genoten in het zuinige zonnetje van de lekkere barbecue. De kinderen konden doorlopend amuseren met fietscrossen of op het springkasteel. Hoogtepunt was het ponyrijden. Er waren ook een grimeur, bellenblazen, ballonnen plooien en glittertattoos. In een wip was de namiddag voorbij. Het was een proefproject dat zeker navolging krijgt.