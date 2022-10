Actrice Hilary Swank (48) is zwanger van een tweeling

De Amerikaanse actrice Hilary Swank (48) wordt mama. De Million dollar baby-ster is zwanger van een tweeling. “Hier wacht ik al zo lang op”, zei ze woensdag tijdens een interview in de talkshow Good Morning America.

“Dit is iets waar ik al heel lang naar verlangde: ik word mama,” zei Swank. “En niet slechts van één kindje, maar van twee. Ik kan het niet geloven. Het is zo fijn om erover te kunnen praten en het te delen.” De aanstaande moeder noemde de zwangerschap een “wonder” tijdens een apart interview in Live With Kelly and Ryan.

Daarin vertelde ze nog dat ze haar zwangerschap ontdekte omdat haar kleren plots niet meer pasten. “Ik heb mijn jeans moeten opensnijden”, klinkt het. De actrice, die momenteel in haar tweede trimester zit, gaf mee dat er een tweeling voorkomt in zowel haar familie als die van Schneider, en dat ze “zo uitkijkt” naar voor de volgende fase. (Lees verder onder het filmpje)

Hilary Swank trouwde vier jaar geleden met zakenman Philip Schneider. Ze gaven hun jawoord tijdens een geheime ceremonie in Carmel, Californië. Ze vertelde destijds in Vogue dat het huwelijk “een droom was die uitkwam”. De twee ontmoetten elkaar op een blind date in 2016 en waren anderhalf jaar later verloofd.