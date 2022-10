Brand vernielt toog van hotel Bellefleur in Houthalen: “Postbode merkte vlammen op”

In hotel Bellefleur in de Stationsstraat in Houthalen heeft een brand aan de toog donderdagochtend behoorlijk wat schade aangericht. Het was de postbode die vlammen opmerkte en de hulpdiensten verwittigde.

De brand brak donderdag rond 6.15 uit. Het hotel is momenteel in jaarlijks verlof. “Gelukkig heeft de postbode kunnen zien dat de toog in brand stond”, zegt mede-uitbater Ivan Rosso. “Hij heeft meteen de hulpdiensten gealarmeerd.”

De brandweer Oost-Limburg was snel ter plaatse en kreeg het vuur ook meteen onder controle. “Gelukkig hadden we geen gasten in de zaak”, gaat Rosso verder. “De schade is aanzienlijk. We moeten niet alleen voor een volledig nieuwe toog zorgen, maar ook de doordringende rookgeur weg zien te krijgen. Die kun je tot in de kamers waarnemen. Voor ons is dat grote schade. Normaal gezien zouden we op 10 oktober weer van start gaan. Of dat gaat lukken, weten we nog niet zeker. Hoe de brand is ontstaan? Vermoedelijk door een kaars.” (Chris Nelis)