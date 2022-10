GEMEENTERAAD. Halen pakt sluipverkeer aan: Gemengde Brigadestraat afgesloten voor doorgaand verkeer

HALEN

Gemengde Brigadestraat: De Gemengde Brigadestraat in deelgemeente Loksbergen wordt definitief afgesloten voor doorgaand verkeer. De Oude Leuvensebaan en de Hagelandstraat lopen quasi parallel van Loksbergen naar Assent (Bekkevoort) in Vlaams-Brabant. Daar is ook een oprit van de E314-autosnelweg tussen Leuven en het klaverblad in Lummen. “De Gemengde Brigadestraat krijgt veel sluipverkeer te slikken”, zegt tweede schepen Kris Jacobs (cd&v), die bevoegd is voor verkeer en mobiliteit. “Bovendien maakt de Gemengde Brigadestraat deel uit van wandelroutes en rijden er ook veel fietsers.” Ludo Raymaekers, door iedereen gekend als Jimmy, van de oppositiepartij Vooruit is het niet eens met het verbod op doorgaand verkeer: “De invoering van éénrichtingsverkeer is een betere oplossing.” Bij de stemming onthield hij zich.

Straatnaamborden: Oppositieraadslid Corry Baerts (N-VA) vroeg naar een stand van zaken in verband met de vernieuwing van de straatnaamborden. “Het ontwerp is klaar”, legde schepen Kris Jacobs (cd&v) uit. “Het worden witte borden met zwarte letters. Bij de borden komt een QR-code, waarvan het scannen uitleg geeft over de naam van de straat. De QR-code komt los van het bord, zodat ook personen met een beperking vlot de code kunnen scannen.”

Alternatieve GAS-boete: De stad Halen verlengt haar overeenkomst van 2017 met de stad Sint-Truiden voor bemiddeling bij een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). De gemeenteraad heeft de verlenging van het contract goedgekeurd. Het reglement is op enkele kleine punten gewijzigd. Personen die in Halen zijn beboet met een gemeentelijke administratieve sanctie krijgen de kans om voor een alternatieve ‘straf’ te kiezen. De stad sluit daarvoor een nieuwe overeenkomst met de stad Sint-Truiden. Een GAS-boete wordt opgelegd voor kleine overtredingen, zoals de parkeerduur van de blauwe schijf overschrijden of zwerfvuil achterlaten. De stad Sint-Truiden heeft een bemiddelaar in dienst. Hij mag werken in alle gemeenten van het arrondissement Hasselt. De overeenkomst van Halen met Sint-Truiden legt de concrete modaliteiten van de samenwerking vast.