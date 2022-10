“Het spijt me zo”: dief laat zielig briefje achter in auto

In Nieuw-Zeeland heeft een dief een zielig briefje achtergelaten in de auto waaruit hij of zij net had gestolen.

Een koppel uit de stad Auckland stelde woensdagochtend vast dat iemand had ingebroken in hun auto en de batterij had gestolen. Maar de dief had zowaar wel een briefje achtergelaten. “Het spijt me zo dat ik dit moest doen”, schreef de dief. “Als ik me in betere positie bevind, zal ik 200 dollar achterlaten achter jullie ruitenwissers.”

“De dief liet zelfs een vriendelijk briefje achter”, schreef de bestolen vrouw op sociale media. “Ik voel me niet half zo boos als ik zou moeten zijn, maar ik raak toch niet mijn werk. Ik heb medelijden dat de dief zich blijkbaar in zo’n moeilijke positie bevindt dat hij heeft gekozen voor misdaad, maar ik had liever gehad dat hij had aangebeld en om hulp had gevraagd. Dan had ik hem waarschijnlijk gewoon het geld gegeven.”