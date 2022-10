Takeaway tip: zin in heerlijk Indonesisch of toch liever een stevige hamburger? In dit zaakje vind je beide

Rudi Pellaers is geen onbekende in de Limburgse horecawereld. Hij had eerder al verschillende restaurants, maar woonde daarna acht jaar in Indonesië. Toen hij terugkwam, kriebelde het om opnieuw in de horeca aan de slag te gaan. Zo startte hij vorig jaar met een foodtruck aan huis. Het was zo‘n succes dat hij en zijn vrouw al snel op zoek gingen naar een pand. “Den Haspengouwer is ontstaan vanuit een passie. We verkopen er rundsburgers van het Haspengouws rund. Alles doe ik zelf, van het versnijden tot het vermalen van het vlees”, legt Rudi uit.

Zijn vrouw Ninik stapte mee in de zaak om zo de Limburgers kennis te laten maken met de Indonesische keuken. “Echt Indonesisch eten vind je heel weinig in Limburg, daar wilden we verandering in brengen. We komen zelfs met een echt gemengd Belgisch-Indonesisch gerecht: babi panggang met frieten (8,5 euro). Dat eet je echt nergens anders in de provincie”, stelt Rudi.

Rudi Pellaers is geen onbekende in de Limburgse horecawereld. Hij runt Den Haspengouwer samen met zijn vrouw Ninik. — © Luc Daelemans

“Verder doen de huisgemaakte loempia‘s van Ninik (7 euro voor 6 stuks) het heel goed, net als de Dallasburger (7,5 euro) en de Hot ‘n Spicy Burger (7,5 euro). Wekelijks brengen we een andere suggestiemenu dat gaat van vidée met salade en frieten (9,5 euro) tot souvlaki’s met tzaziki en frietjes (13,5 euro) en meer. Nu de herfst z’n intrede doet, brengen we binnenkort ook stamppotten met boerenkool en andere kost uit de tijd van toen. En dat allemaal vanuit een passie voor lekker en goed eten.”

Den Haspengouwer, Marktplein 16 in Diepenbeek. Open op woe en do van 10.30 tot 15 uur en van 16.30 tot 21 uur, op vrij en za tot 22 uur. Op zo van 16.30 tot 22 uur en op ma van 16.30 tot 21 uur. Dinsdag gesloten. Info: www.denhaspengouwer.be

