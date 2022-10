Vijfhonderdtal reizigers zit ruim anderhalf uur vast in trein tussen Gent en Brussel

De trein die rond 7.30 uur vertrokken was in Gent Sint-Pieters en onderweg was naar Schaarbeek, kwam stil te staan vlak voor Brussel-Zuid. Een uur na het incident stond een vervanglocomotief klaar om te vertrekken naar de stilstaande trein. Het duurde even voordat de locomotief vervangen kon worden, omdat er een procedure gevolgd moet worden om dat veilig te laten verlopen, legt een woordvoerder van de NMBS uit.

Om 9.45 uur is de trein uiteindelijk aangekomen in Brussel-Zuid. Het incident had geen grote impact op de rest van het treinverkeer.