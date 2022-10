William Boeva openhartig over niet-evidente schoolervaring: “Twee keer IQ-test moeten maken vanwege mijn lengte”

Maar liefst 92 procent had hij op zijn rapport in het zesde leerjaar. Maar toch moest stand-upcomedian William Boeva een IQ-test afleggen om naar het middelbaar te mogen gaan, dat vertelde hij woensdagavond in De tafel van vier. “Mijn ouders hebben enorm hard moeten knokken om mij naar het gewone onderwijs te mogen sturen”, klinkt het.