Club Brugge zit niet stil: Tom Caluwé komt over van KV Mechelen en wordt nieuwe Sports Manager

Het gaat Club Brugge voor de wind momenteel, maar dat wil niet zeggen dat ze in Jan Breydel op de lauweren rusten. De landskampioen maakte donderdagochtend bekend dat Tom Caluwé werd aangesteld als nieuwe Sports Manager. Die positie was vacant nadat Roel Vaeyens afgelopen zomer stopt. Caluwé komt over van KV Mechelen.

In Brugge zal Caluwé de dagelijkse leiding van het sportieve departement op zich nemen samen met Sports Coördinator Maarten Dedobbeleer, zo laat Club weten. De voormalige voetballer van o.a. KV Mechelen, FC Utrecht en Willem II was sinds 2019 Sportief Directeur bij Malinwa.

In een reactie op de clubkanalen laat KV Mechelen weten dat de club de het vertrek van Caluwé, maar dat er ook begrip is voor zijn keuze. “Tom heeft de afgelopen jaren een geweldig parcours afgelegd en zorgde voor een kwaliteitsvolle spelersgroep met mooie resultaten. Hij werd niet voor niets verkozen tot sportief directeur van het jaar”, aldus CEO Frank Lagast. “We zien hem met pijn in het hart vertrekken, ook al is het naar een club met mogelijkheden die geen enkele ander team in België heeft.” Wie Caluwé zal opvolgen, is nog niet duidelijk.

Caluwé: “Geweldige tijd beleefd”

Tom Caluwé zelf reageert met veel dankbaarheid: “Ik heb hier een geweldige tijd beleefd. Er was eerder interesse van enkele clubs, maar die heb ik steeds afgehouden omdat ik hier goed zat. Bovendien had ik nooit het gevoel dat ik me kon verbeteren. Maar Club Brugge is een topploeg van een ander kaliber. Er wacht me daar een bijzonder mooie uitdaging.”