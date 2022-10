Zeker 30 doden bij schietpartij in kinderopvang in Thailand

Bij een schietpartij in een kinderopvang in het noordoosten van Thailand zijn donderdagochtend zeker 30 mensen om het leven gekomen. Dat melden lokale autoriteiten. Onder de doden zouden zich ook meerdere kinderen bevinden.

Het incident vond donderdagochtend plaats in een kinderdagverblijf in het district Uthaisawan Na Klang, in het noordoosten van Thailand. Een recent ontslagen politieagent (34) zou er zowel volwassenen als kinderen hebben neergeschoten en neergestoken, en vervolgens op de vlucht geslagen zijn.

De man is nog voortvluchtig, de politie is een klopjacht gestart. Over het motief van de dader is nog niets bekend.

(Later meer.)