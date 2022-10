23-jarige vrouw pleegt euthanasie door “ondraaglijk psychisch lijden” na aanslagen op Brussels Airport

Een 23-jarige vrouw uit Kontich die in 2016 de aanslag op Brussels Airport overleefde, maar zwaar getraumatiseerd was door die ervaring, heeft in mei euthanasie gepleegd wegens ondraaglijk psychisch lijden. Dat meldt de RTBF. Het Antwerpse parket zou een onderzoek hebben geopend naar de zaak.

De jonge vrouw zou op 22 maart 2016 vanop Brussels Airport met 90 medeleerlingen van het Sint-Ritacollege in Kontich vertrekken op schoolreis naar Rome, toen de aanslagplegers amper enkele meters verderop hun bommen tot ontploffing brachten. Ze bleef fysiek ongedeerd, maar was zwaar getraumatiseerd.

Een psycholoog die de studenten behandelde, verwees haar door voor psychiatrische behandeling: enkele weken na de aanslag werd de jonge vrouw opgenomen in een psychiatrische kliniek, waar ze in het verleden al enkele keren opgenomen was geweest. In de jaren daarna ging het met hoogtes en laagtes: ze werd nog meermaals opgenomen, getuigde op een beter moment hoopvol in de pers over haar ervaringen, maar in 2020 ondernam ze een zelfmoordpoging.

De vrouw kreeg ook het aanbod om –samen met voormalige medestudenten – deel te nemen aan een therapeutisch project voor slachtoffers van de aanslagen in Oostende, maar dat weigerde ze: in 2022 diende ze via Leif, de vereniging die opkomt voor het recht om waardig te sterven, (niet voor het eerst) een euthanasieverzoek wegens ondraaglijk psychiatrisch lijden. Dat verzoek werd zoals wettelijk verplicht beoordeeld door twee psychiaters, die het verzoek goedkeurden. De vrouw werd op 7 mei 2022 geëuthanaseerd op 23-jarige leeftijd, omringd door haar familie.

Volgens professor Paul Deltenre, een neuroloog van het UZC Brugman die tussenkwam in het dossier, was dat echter voorbarig, en had de vrouw “niets te verliezen door het zorgaanbod te aanvaarden dat werd voorgesteld door het Oostendse therapeutische team.” Volgens verschillende bronnen is er dan ook een gerechtelijk onderzoek geopend door het parket van Antwerpen. De familie van die vrouw wilde de informatie niet bevestigen aan de RTBF.