Modernste tank van Russisch leger intact in Oekraïense handen gevallen

De T-90M MBT Proryv, de modernste tank van het Russische leger, is integraal in Oekraïense handen gevallen. Dat melden verschillende gespecialiseerde nieuwssites.

Het Oekraïense tegenoffensief van de afgelopen weken is bijzonder succesvol. In die mate dat tientallen Russische tanks intact in de handen van het Oekraïense leger zijn gevallen. Volgens sommige bronnen gaat het zelfs om maar liefst 200 tanks, op een totaal van 380 sinds het begin van de oorlog in februari. Veel van die tanks zullen op korte termijn gebruikt worden door het Oekraïense leger.

Het veroverde exemplaar van de T-90M Proryv (Russisch voor ‘doorbraak’) – dat intact werd achtergelaten door de Russen omdat een rupsband het begeven had – zou echter naar het buitenland verscheept worden voor onderzoek. Het gaat namelijk om één van de meest geavanceerde voertuigen in het Russische arsenaal. Dat onderzoek zou kostbare informatie over de Russische technologie kunnen opleveren.

Het Russische leger beschikt naar verluidt over een honderdtal T-90M-tanks, maar er zouden zich slechts een paar exemplaren op Oekraïens grondgebied bevinden. Het Kremlin zou de tanks namelijk bewust achter de hand willen houden voor een eventuele escalatie van de oorlog tot een conflict met NAVO-landen. De verovering van dit exemplaar wordt door veel analisten dan ook gezien als een regelrechte blunder van de Russen, en een grote meevaller voor de Oekraïners en hun westerse bondgenoten.