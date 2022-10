Stichting Verkeerskunde betreurt uitspraken van Jambon over te snel rijden: “Je brengt anderen in gevaar”

In de Vier-talkshow ‘De Tafel van Vier” moest Jambon toegeven dat hij zijn chauffeur “heel zelden” vraagt te snel te rijden. “Heel zelden. Maar af en toe moet je gewoon zeggen: ‘we nemen het risico’“, zei Jambon. Indien daar dan een boete van komt, dan betaalt Jambon die wel zelf.

“Een beetje een spijtige uitspraak”, reageert De Dobbeleer van de Stichting Verkeerskunde donderdag bij Radio 1. Die lanceerde woensdag net een campagne om snelrijders te sensibiliseren. “Te snel rijden is nooit goed. Je brengt anderen in gevaar. Die snelheidslimieten zijn er niet voor niets. Bovendien win je door te snel te rijden, amper tijd.” De Dobbeleer geeft toe dat de uitspraak van Jambon natuurlijk erg herkenbaar zijn, “maar net daar proberen we tegen in te gaan met de campagne. Het vergoelijken van te snel rijden is de omslag die we moeten maken”, besluit hij.