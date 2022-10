Camille is alomtegenwoordig op de radio, en straks zal ze ook je televisiescherm inpalmen. Want de ‘Vuurwerk’-zangeres kondigde donderdagmorgen een nieuwtje aan. “Ik ga de hoofdrol spelen in een nieuwe telenovelle op VTM”, klonk het enthousiast. Wie nu al benieuwd is naar het programma zal wel nog even geduld moeten hebben. Volgens de blondine komt het pas in 2024 op tv.