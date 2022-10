‘Romantisch’ aanzoek in vol stadion eindigt met een klap en drankje in het gezicht

Een man profiteert van een vol stadion tijdens een honkbalwedstrijd in de Canadese stad Toronto om op één knie te gaan zitten met een ringdoosje in zijn hand. Zijn vriendin kan haar ogen amper geloven, maar die opwinding verandert al snel in opperste teleurstelling wanneer de jongeman een ring uit snoep tevoorschijn tovert. Het levert hem een klap én een drankje in het gezicht op, maar ook een video die de wereld rondgaat. Het is nog niet duidelijk of alles gewoon een grap was, maar kijkers vermoeden dat hij haar oprecht ten huwelijk wilde vragen door één klein detail in het filmpje: een verdachte uitstulping in zijn broekzak die wel eens een echte verlovingsring kan zijn.