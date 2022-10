Minder loon voor ministers? Dit ligt op de federale begrotingstafel

Premier Alexander De Croo zal dinsdag de federale begroting voorstellen in de Kamer. Maar voor het zover is, moet er daarover nog een akkoord gevonden worden. Dat belooft geen eenvoudige oefening te worden, want verschillende sectoren roepen om meer geld maar de portefeuille is niet bodemloos. Daarom denkt men bijvoorbeeld aan een loonsvermindering voor federale ministers, schrijft Het Laatste Nieuws. Dit ligt op tafel.

De Croo brengt het voorstel van zijn partijvoorzitter Egbert Lachaert (Open VLD) in de praktijk: de weddes van federale ministers zouden verlaagd worden. Dat zou in de praktijk niet gebeuren door een indexatie over te slaan – naar verluidt vreesden de socialistische partijen dat de liberale partijen daarmee het debat wilden openen over zo’n maatregel voor de rest van de bevolking – maar om een ‘gewone’ loonsverlaging met acht procent. Dat is zelfs ingrijpender dan het voorstel van Lachaert, want het komt neer op het terugdraaien van de voorbije vier indexeringen.

De premier en de federale ministers verdienen momenteel (bruto) jaarlijks 250.489 euro, en staatssecretarissen 237.784 euro. In het voorstel van De Croo zouden zij jaarlijks (bruto) grofweg zo’n 20.000 euro minder verdienen.

En verder

Verder zou ook op de loonopslag van federale ambtenaren – zoals beloofd door vakminister Petra De Sutter (Groen) – beknibbeld worden. De Croo zou daarnaast ook de uitkeringen voor tijdskrediet willen verminderen, al zou met name de PS daar niet van willen weten. De regering zou ook een digitaks – waarmee internetbedrijven (zwaarder) belast zouden worden– en een effectentaks willen invoeren, en de woonbonus voor tweede verblijven zou verdwijnen.