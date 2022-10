Wout van Aert wil komende winter meer crossen (maar Benidorm is nog geen zekerheid)

Hebben de organisatoren van de cross in Benidorm voor hun beurt gesproken? Het bericht als zou Wout van Aert aan de start van de WB-manche veldrijden werd even later door de organisatie herroepen.

Van Aert keert eerstdaags terug uit Australië na een deugddoende vakantie. Pas dan wordt in samenspraak met Jumbo-Visma zijn veldritkalender voor komende winter vastgelegd. Het bericht van de organisatoren van de WB-manche in het Spaanse Benidorm lijkt dan ook voorbarig te zijn, al is het zeker niet uitgesloten dat hij er aan de start zal staan. De wedstrijd in de Spaanse badplaats is makkelijk(er) te combineren met een winterstage. De drievoudige wereldkampioen heeft intern wel reeds aangegeven dat hij komende winter meer veldritten wil afwerken dan vorig seizoen. Toen ‘beperkte’ Van Aert zijn programma tot tien veldritten en verzaakte hij aan het wereldkampioenschap in het Amerikaanse Fayetteville. De Kempenaar zette op 9 januari een punt achter zijn veldritseizoen met de Belgische titel in Nieuwpoort.

Dat Van Aert komende winter meer veldritten wil afwerken, is niet eens onlogisch. De kopman van Jumbo-Visma reed dit jaar na de Tour ‘slechts’ vijf wedstrijden, een pak minder dan de dertien van vorig jaar.

Of Van Aert deze winter aan het WK in het Nederlandse Hoogerheide zal deelnemen, is evenmin een uitgemaakte zaak. Als de wedstrijd past binnen de opbouw richting het wegseizoen, dan wordt een deelname zeker in overweging genomen en gaat Van Aert net over de Nederlandse grens op zoek naar een vierde wereldtitel bij de profs.

Waar de andere ‘wegrenners’ aan hun veldritseizoen beginnen, is nog niet duidelijk. Enkel van Quinten Hermans is geweten dat hij later deze maand herbegint in Ardooie en blijft crossen tot het EK in Namen (6 november) waarna hij een rustpauze inlast. Wereldkampioen Tom Pidcock zou verzaken aan het wereldkampioenschap en bijgevolg zijn titel niet verdedigen.