Julen Lopetegui in tranen na ontslag bij Sevilla, Jorge Sampaoli mogelijk opvolger

Geen woensdag gehaktdag, maar bijltjesdag voor coaches in het internationale voetbal. Nadat eerder op de dag al bekend werd dat Bayer Leverkusen had gebroken met Gerardo Seoane, heeft Sevilla na de 4-1-nederlaag tegen Borussia Dortmund in eigen huis trainer Julen Lopetegui ontslagen. De Spaanse coach moest vertrekken na de teleurstellende resultaten dit seizoen. In La Liga staat de club zeventiende met slechts 5 punten. In de Champions League haalden de Spanjaarden tot dusverre pas 1 punt.

Lopetegui was sinds juni 2019 coach van Sevilla, waar Rode Duivel Adnan Januzaj sinds deze zomer actief is. Hij leidde de club in 2020 naar de zesde titel in de Europa League. Hij werkte daarvoor als trainer van Real Madrid, als bondscoach van het Spaans elftal en bij FC Porto.

“Bedankt aan alle mensen en spelers die me hier in Sevilla geweldige dingen hebben gegeven”, zei Lopetegui tegen Movistar Plus na de nederlaag tegen de Duitsers. “Ik ben verdrietig dat ik een team waar ik heel erg van houd moet verlaten. Ik bedank ook de fans van Sevilla en waardeer de steun.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

© AFP

Dat de coach na de match ontslagen zou worden, was op voorhand al duidelijk. Lopetegui zei dat hij al afscheid van de spelers had genomen. “Dit is niet het moment om te praten over gebrek aan respect. Ik ben dankbaar voor alles wat ik heb bereikt bij deze club”, zei de coach die in tranen was. Hij kreeg aan het eind van de wedstrijd een staande ovatie van de supporters, die zongen dat het bestuur van de club moest aftreden.

Volgens Spaanse media heeft het bestuur van Sevilla met de Argentijnse trainer Jorge Sampaoli al een opvolger gevonden. Volgens Sky Sports is Lopetegui dan weer in beeld bij Wolverhampton.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen