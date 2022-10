Filippo Ganna legt eerste test af op training (en doet halve kilometer beter dan huidig werelduurrecord)

Filippo Ganna is zich in Italië aan het voorbereiden op zijn poging om het werelduurrecord te verbreken. Bij een eerste test kwam de Italiaan van Ineos-Grenadiers aan een gemiddelde van 56,160 kilometer, een halve kilometer verder dan huidige recordhouder en Ineos-adviseur Dan Bigham.

LEES OOK. Victor Campenaerts is niet langer werelduurrecordhouder: “Dikke chapeau maar ik had liever Ganna als opvolger gezien”

De tweevoudig wereldkampioen tijdrijden valt zaterdag in het Zwitserse Grenchen het werelduurrecord aan. Ganna kende zijn opleiding op de piste en leidde Italië vorig jaar nog naar olympisch goud in de ploegenachtervolging. Ook in de individuele achtervolging was Ganna een tijdlang ’s werelds snelste, een record dat hij moest afstaan aan de Amerikaan Ashton Lambie. Met 4’01”93 is Ganna nog altijd de snelste op zeeniveau.

Ganna deed zijn test over 35 minuten op de piste van Montichiari. De Italiaanse hardrijder wil zaterdag uiteraard beter doen dan het huidige werelduurrecord (55,548 kilometer) maar hoopt ook beter te doen dan de 56,375 kilometer van Chris Boardman. De Brit bereikte deze afstand met een intussen niet meer toegestaan model.

Het werelduurrecord is in handen van Dan Bigham. Hij bracht 19 augustus van dit jaar het record op 55,548 meter en deed daarmee beter dan onze landgenoot Victor Campenaerts die in april 2019 in het Mexicaanse Aguascalientes tot een afstand van 55,089 kilometer kwam.

(gvdl)