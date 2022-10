Amerikaanse tv-producer aangeklaagd voor “tientallen” verkrachtingen en aanrandingen

In de Verenigde Staten is Eric Weinberg (61), in het verleden producer van populaire televisieseries als ‘Scrubs’ en ‘Californication’, formeel aangeklaagd voor 18 gevallen van verkrachting, aanranding en vrijheidsberoving met geweld.

“De beklaagde gebruikte zijn macht in Hollywood om jonge vrouwen naar fotoshoots te lokken waar hij hen vervolgens aanrandde”, aldus de openbare aanklager woensdag. “Macht en invloed kunnen mensen zo corrumperen dat ze overgaan tot daden waarmee ze anderen met levenslange trauma’s opzadelen.”

De 18 aanklachten vonden plaats tussen 2014 en 2019. Volgens de openbare aanklager hadden “tientallen” vrouwen zich gemeld met getuigenissen sinds het nieuws van de arrestatie van Weinberg in juli. Het gerecht vermoedt dat Weinberg nog veel meer slachtoffers maakte: de LAPD liet in juli al weten dat het vermoedt dat de man al sinds vroeg in de jaren ‘90 dergelijke verkrachtingen pleegt. Slachtoffers wordt gevraagd om zich te melden.

Weinberg is in afwachting van zijn proces op vrij voeten, na het betalen van 5 miljoen dollar (ongeveer hetzelfde bedrag in euro) borgtocht. Tot teleurstelling van de openbare aanklager, die de rechter had verzocht om de man in de cel te houden. “Als je rijk bent, kom je op borgtocht vrij. Als je arm bent, blijf je in de cel – los van hoe zwaar je misdaad is”, klonk het.

Weinberg ontkent

Weinberg ontkent de beschuldigingen: in een reactie aan de Britse krant The Guardian klinkt het dat de aanklachten “strategisch geplaatste criminele aantijgingen” zijn, “die voortkomen uit een fel bevochten en vijandig dispuut over hoederecht” met zijn ex-vrouw Hilary Bidwell.

Zij zou in 2020 de scheiding hebben aangevraagd, naar verluidt nadat ze in de golftas van Weinberg een handgeschreven logboek vond met de namen van vrouwen, hun routines, en de plaatsen waar ze aangetroffen konden worden. “Ook deze claims zijn in het verleden al onderzocht door de politie en het gerecht, en heeft een overvloed aan bewijs opgeleverd die het narratief dat nu verkondigd wordt volledig ondermijnt”, aldus een advocaat van Weinberg.