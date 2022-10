Komen gouden tanden echt uit “mini Auschwitz” in Oekraïne? Tandarts vertelt ander verhaal

Het Oekraïense ministerie van Defensie deelde een foto van een doos vol gouden tanden en had het over een “mini Auschwitz” in Charkov. De tanden zouden aangetroffen zijn in een Russische martelkamer in het onlangs bevrijde Pisky-Radkivski. Maar de Duitse krant Bild sprak met de tandarts van het dorp, en die denkt dat de tanden van zijn patiënten gestolen werden.

De akelige beelden van onder meer een doos vol gouden tanden, gedeeld door onderzoeker van de nationale veiligheidsdienst in Charkov Serhii Bolvinov, lokten woensdag wereldwijd geschokte reacties uit. Volgens de Oekraïense autoriteiten was een Russische martelkamer ontdekt in Pisky-Radkivski. Er zouden mensen gedwongen zijn om rook in te ademen en levend begraven zijn. De tanden zouden uitgetrokken zijn. Buren hoorden er voortdurend geschreeuw. Het Oekraïense ministerie van Defensie deelde de beelden en schreef erbij: “Een doos met gouden tandkronen. Een mini Auschwitz. Hoeveel zullen er nog gevonden worden in bezet Oekraïne?”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Het Duitse dagblad Bild trok naar het onlangs bevrijde Pisky-Radkivski. Daar betwijfelt tandarts Sergey (60) de suggestie dat de gouden tanden uit de mond van slachtoffers van martelingen werden getrokken. Of van gedode Oekraïners zouden komen. “Oh mijn god, nee! Ze zijn van mensen die ik in de loop der jaren heb behandeld. Ik trok die tanden omdat ze slecht waren.” De man werkt al 33 jaar als tandarts en “soms trek ik vijf tot acht tanden per dag”. “Ik heb tienduizenden tanden verwijderd, dit is slechts een fractie ervan.”

“Ik ben de enige tandarts hier. Dus als ze hier gevonden zijn, moeten ze van mij zijn”, aldus Sergey. “Die tanden lijken op de tanden uit mijn collectie die hier is geplunderd.” De man toonde aan Bild een gelijkaardige verzameling.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens de tandarts stalen Russen die zijn huis plunderden de kronen allicht omdat ze dachten dat die van echt goud waren, terwijl ze eigenlijk uit roestvrij staal gemaakt zijn. De Russen zouden ze ook gebruikt hebben om Oekraïners te intimideren. “Omwonenden meldden me dat Russen dit blijkbaar gebruikten om mensen bang te maken”, vertelde Sergey aan Bild.

LEES OOK. Poetin hoopt dat frontlijnen vanzelf zullen stilvallen

Hulpgeroep

De tanden mogen dan een minder sinistere herkomst hebben dan de Oekraïense autoriteiten suggereren, het bestaan van de martelkamer en martelingen wordt in het dorp wel bevestigd. Bewoners vertelden aan de Duitse reporters dat ze vanuit verschillende gebouwen in hun dorp hulpgeroep hoorden.

Volodya (46) getuigde dat hij werd meegenomen door Russische soldaten, nadat een buurman hem had uitgemaakt voor pro-Oekraïens. “Toen ik werd geslagen, zeiden ze: ‘Als je niet meewerkt, schieten we je in je benen’. Een ander zei: ‘Waarom zouden hem in zijn benen schieten? We zullen met hem moeten omgaan zoals de ander’. En het plafond van de kamer zat vol kogelgaten.”

LEES OOK. Oekraïne claimt doorbraak in Loehansk en Cherson

Andrey (46) werd dan weer vijf dagen vastgehouden in een kelder en geslagen door Russische soldaten, vertelde zijn vrouw Olga aan Bild. Daarna werd hij gedwongen in andere gemeenten straten schoon te maken en loopgraven aan te leggen. Twee maanden lang was hij weg.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen