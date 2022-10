Oekraïne claimt doorbraak in Loehansk en Cherson

Het heeft er alle schijn van dat het Oekraïense tegenoffensief in Loehansk – in het noordoosten – en in Cherson – in het zuiden – succesvol verloopt. Kiev zou aanzienlijke stukken land hebben heroverd langs de westelijke oever van de Dnjepr in de regio Cherson, die kort na het begin van de invasie eind februari door Rusland werd bezet.

De onwettige annexatie van vier Oekraïense regio’s door Rusland lijkt het Oekraïense leger vleugels te geven. Serhiy Gaidai, de gouverneur van de regio Loehansk, kondigde woensdag aan dat de “ontruiming van de regio Loehansk is begonnen. Verschillende plaatsen zijn al bevrijd van het Russische leger en onze strijdkrachten hebben de Oekraïense vlag gehesen”, liet hij weten op Telegram. Enkele uren eerder had president Zelenski gezegd dat de Oekraïense troepen “vrij snel en krachtig” oprukken rond de cruciale havenstad Cherson, in het zuiden van het land.

De generale staf van de Oekraïense strijdkrachten klinkt optimistisch over het nieuwste offensief en omschrijft de Russische troepen in Zuid-Oekraïne als “gedemoraliseerd”. Tijdens hun terugtocht “op veilige afstand” vernietigen de Russen munitievoorraden en slopen ze bruggen en rivierovergangen om de opmars van de Oekraïners af te remmen, aldus nog het militaire commando in Kiev. Op Twitter circuleren intussen beelden van Russische soldaten die de witte vlag hijsen en zichzelf overgeven, maar officiële accounts van de regering hebben de video nog niet gedeeld.

Hoeveel terrein het Oekraïense leger intussen al heeft heroverd rond Cherson, wil Kiev niet meedelen. Maar afgaande op de kaarten die het Russische ministerie van Defensie presenteerde tijdens zijn dagelijkse briefings, lijkt het er alvast op dat de Oekraïners op één dag meer dan 30 kilometer zijn gevorderd. Zeker is wel dat Rusland nog altijd de regionale hoofdstad controleert.