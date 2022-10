Achttien doden bij gewapende aanval in zuiden van Mexico

Bij een gewapende aanval in San Miguel Totolapan, in de Mexicaanse staat Guerrero, zijn zeker 18 mensen gedood. Dat is uit gerechtelijke bron vernomen.

De burgemeester van de gemeente met ongeveer 4.300 inwoners, Conrado Mendoza, is een van de dodelijke slachtoffers. De aanval gebeurde overdag, in een deel van het land dat ten prooi ligt aan geweld dat gelinkt is aan drugshandel. Ook de vader van Mendoza – die zelf meerdere jaren burgemeester was – behoort tot de slachtoffers, klinkt het uit politiebronnen. Procureur Sandra Luz Valdovinos zei dat ook twee mensen zijn gewond geraakt in de aanval. Verdere details gaf ze niet. De Mexicaanse pers schrijft het geweld toe aan drugskartels.

Sinds 2000 zijn 94 burgemeesters vermoord in Mexico, zo blijkt uit cijfers van de organisatie Etellekt. Sinds 2006 – toen de regering het leger inzette tegen de drugskartels – zijn ongeveer 340.000 mensen op gewelddadige wijze om het leven gekomen.