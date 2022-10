“Hoge brandstofprijzen doen carpoolen boomen”

Door de hoge brandstofprijzen is het carpoolen in België de afgelopen maanden sterk toegenomen. Het aantal gecarpoolde kilometers is in de eerste acht maanden van 2022 verdubbeld tegenover vorig jaar. Tegenover 2019 is er een stijging van 40 procent, klinkt het bij Vias Institute.

Elk trimester publiceert Vias een dashboard met de belangrijkste recente evoluties op het vlak van mobiliteit in België. Daaruit valt vooral het succes van carpoolen op. Zowat 11 procent van de afgelegde kilometers op onze wegen wordt nu gereden door mensen die carpoolen, voor de coronapandemie was dat nog 7 procent.

De gestegen brandstofprijzen zijn volgens Vias een belangrijke oorzaak van de toename. Maar het wordt ook steeds gemakkelijker om carpooling te organiseren, gezien de toename van het aantal carpoolparkings langs de hoofdwegen en de online platformen waar carpoolers met elkaar in contact kunnen komen, klinkt het.

Uit het dashboard blijkt verder dat ons verkeer nog niet op het niveau zit van voor de coronacrisis. Tijdens de eerste acht maanden van dit jaar werden dagelijks gemiddeld 300 miljoen kilometers afgelegd in België. Dat is 13 procent meer dan vorig jaar, maar nog steeds 18 procent minder dan in 2019. Gemiddeld legt elke Belg per dag 33 kilometer af, in 2019 was dat 41 kilometer.

Tot slot onderstreept Vias dat mensen dit jaar steeds vaker gebruik maken van de (elektrische) fiets. “Het zachte weer in de lente en de zomer van dit jaar kan hierin een rol hebben gespeeld, net als de stijging van de brandstofprijzen.”