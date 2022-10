Zwemmen plots bijna een kwart duurder: “De timing is heel ongelukkig”

Woensdagavond is beslist om de tarieven van het zwembad in Menen te verhogen. Het gaat om een indexering van 24 procent. Een standaardticket voor een volwassene gaat van 5,5 euro naar 7 euro.

Om te zwemmen in Menen, moet je voortaan dieper in de buidel tasten. Op de gemeenteraad van woensdagavond werd beslist om de tarieven op te trekken met 24 procent wegens de stijgende energieprijzen.

Ook het zwembad in Menen voelt die. Toch is die prijsstijging niet de reden van het duurdere tarief. “Sinds de opening in december 2002 hebben we slechts één keer geïndexeerd in 2013, toen 26 procent”, zegt schepen van AGB Renaat Vandenbulcke (N-VA). “Nu voeren we een nieuwe verhoging op basis van de index door. Het gaat om 24 procent. Het zal de energieprijzen niet compenseren.”

Voor de standaardtickets voor volwassenen zonder sportkaart of korting is het een stijging van 5,5 euro tot 7 euro. Wie wel een sportkaart heeft – een voordeel voor de inwoners van Menen en Wervik – betaalt voortaan 5 euro in plaats van 4 euro.

Oppositiepartij CD&V kan de verhoging begrijpen, maar hekelt de timing. “Het tijdstip is heel ongelukkig. Steeds meer mensen kunnen moeilijk rondkomen. Moet zo’n verhoging dan nu? De stad wil zijn financiën op orde krijgen, maar er is de energiecrisis en er komt een recessie aan. Kon dat niet op een andere manier aangepast worden?”, aldus Laurent Coppens.